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عدن - ياسمين التهامي - القبض على اشخاص بحوزتهم 2 مليار ريال يمني من الطبعة القديمة.. والسبب صادم !

اعلن أمن محافظة مأرب أنه قبل على اشخاص بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة. وقال إنه تم القاء القبض على اشخاص كان بحوزتهم اكثر من 2 مليار ريال يمني، من الطبعات القديمة، وانهم كانوا يحاولون تهريبها إلى صنعاء. جديد اب برس : Advertisements

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