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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : تفاصيل المواجهات العنيفة في العاصمة " صنعاء "

أحبطت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل للغزاة والمرتزقة في محافظة الحديدة. جديد اب برس : Advertisements وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية أحبطت محاولة تسلل لمرتزقة العدو باتجاه مواقع في شارع الخمسين، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بعدد من قذائف المدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

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