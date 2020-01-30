شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : شيخ قبلي بارز يكشف أسرار لقاء العكيمي مع قيادات من الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : شيخ قبلي بارز يكشف أسرار لقاء العكيمي مع قيادات من الحوثيين

كشف شيخ قبلي كبير في محافظة الجوف مستجدات تسليم محافظة الجوف للحوثيين مؤكدا وجود تواصل مع قيادات في الاصلاح لكنها ليست مع القيادات العليا.

واوضح الشيخ القبلي محمد بن ناجي ثوابه احد مشائخ محافظة الجوف ان انصار الله (الحوثيين) باتوا يسيطرون على الجزء الاكبر من محافظة الجوف واحكموا الطوق على قوات هادي في مديرية الحزم من ثلاث جهات.

جديد اب برس :

Advertisements

مؤكدا ان مركز المحافظة مديرية الحزم باتت محاصره من 3 جهات بعد سيطرت الحوثيين على منطقة العقبه من جهة الشرق واستكمال السيطرة على مجمع المتون من جهة الشمال واطراف قرى مديرية الغيل التي لا تبعد سوى 5 كليو مترات جنوبا من مركز الحزم.

بحيث لم يعد لقوات هادي والاصلاح الا منفذ واحد من الجهة الشرقيه نحو مدينة مارب معقل حزب الاصلاح

وعن حقيقة المعلومات الواردة عن وساطات لتسليم الحزم .. اكد الشيخ ناجي ثوابه بانه لاتوجد معلومات حقيقية حول وجود وساطة بين انصار الله والاصلاح حول تسليم ما تبقى من المحافظة .. وان وجدت فقد يكون هناك تعتيم عليها .

مشيرا الى ان لقاء المحافظ المعين من قبل سلطات هادي اللواء (أمين العكيمي) فقد يكون لبحث ملف أسرى سقطوا لدى انصار الله في منطقة العقبة التي سيطروا عليها قبل ايام.

واكد ان مواقف القيادات العليا في حزب الاصلاح بالمحافظة ليست بايديهم وهم مسيرين من الخارج وقد كشف مؤتمر الحوار كيف انسحبوا بقرار سعودي ولجأوا للحرب.

لافتا الى وجود تواصل مع القيادات الوسطى وقد المحوا بعدم السماح للحوثيين بتجاوز نقاطهم الا انهم مع فرصة وجود تطمينات كافية خصوصا والكثير منهم قد سئموا الحرب ويريدون العودة الي بيوتهم وممتلكاتهم.