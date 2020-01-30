شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تلزم أصحاب المولدات التجاريه بهذا الاشتراك الشهري وهذه التسعيرة الجديده .. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكهرباء تلزم أصحاب المولدات التجاريه بهذا الاشتراك الشهري وهذه التسعيرة الجديده ..

شدد اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل قطاع الخدمات فارس الكهالي، على ضرورة التزام مالكي مولدات الكهرباء التجارية بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الكهرباء للكيلو الواحد 260 ريال والاشتراك الشهري الف ريال فقط، وكذا سداد النسبة القانونية المحددة للمجالس المحلية.

وناقش الاجتماع الترتيبات للنزول الميداني لحصر أصحاب المولدات التجارية، في اطار مهام السلطة المحلية تعزيز التنسيق المشترك مع ملاك المولدات وتنمية الموارد المالية ومستحقات المجلس المحلي وصندوق النظافة من سداد فواتير الكهرباء.

جديد اب برس :

Advertisements

وأكد الاجتماع الذي ضم مدراء منطقة كهرباء صنعاء فكري السياغي والصناعة والتجارة امين شايع وتنمية الموارد المالية عبده كثير والشئون الاجتماعية والعمل فضل السعيدي ونائب مدير التحسين لقطاع الايرادات يحيى شرف الدين على أهمية حصر كافة اصحاب المولدات التجارية والمشتركين بمديريتي سنحان وبني مطر كمرحله اولى .

وأشار الاجتماع الى ما يمثله توحيد قاعدة البيانات لملاك المولدات التجارية والمشتركين في تعزيز عملية الرقابة على هذه المولدات .