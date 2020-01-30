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صنعاء - ياسمين الخيامي - اقذر واجبن عمل في تاريخ اليمن ...الحوثيين يجبرون الزنابيل على التوقيع على ورق رسيمة تسمح بإعدامهم دون محاكمة والمتحوثيين يوافقون على هذا الامر المرعب

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كانت هذه تفاصيل خبر اقذر واجبن عمل في تاريخ اليمن ...الحوثيين يجبرون الزنابيل على التوقيع على ورق رسيمة تسمح بإعدامهم دون محاكمة والمتحوثيين يوافقون على هذا الامر المرعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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