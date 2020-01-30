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صنعاء - ياسمين الخيامي - يحدث الآن.. معارك طاحنة في الجوف والحوثي يباغت الجميع بسلاح فتاك لكن المفاجأة كيف ردت قوات الشرعية ...شاهد الطرف حقق النصر الكاسح

كشفت مصادر محلية ان معارك طاحنة تدور في الاثناء بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثيين في عدد من المواقع بمحافظة الجوف وسط تقدمات للقوات الحكومية.

وقالت المصادر إنه تدور الآن اشتباكات عنيفة في عدة محاور من جبهات القتال بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيا الحوثي وتحديداً في مزوية بالمتون وصولا إلى جبال الغيل حتى مديرية القريبة من مدينة الحزم بالتزامن مع قصف متبادل للسلاح الثقيل وغارات جوية وتحليق للطيران بشكل مكثف ومستمر.

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وتحدثت المصادر المحلية ان المعارك العنيفة اسفرت عن التحام المنطقة العسكرية السادسة والمنطقة العسكرية الثالثة التابعة لقوات الجيش الوطني اليمني بعد السيطرة بالكامل على براقش و الصفراء التابع لمديرية مجزر مأرب والتقدم للجيش مستمر غرب مجزر وصول إلى جبل يام الفاصل بين محافظتي الجوف و صنعاء.

واوضحت المصادر أنه تم إكمال السيطرة على مديرتي براقش والصفراء وتمشيط كل أوكار الحوثيين وسقوط العشرات القتلى والجرحى وعشرات الأسرى في صفوف الحوثيين.

وتحدثت تلك المصادر عن هجوم حوثي على مواقع الجيش الوطني في طريق حريب نهم صلب، وانه تم صده.