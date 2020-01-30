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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اللواء جواس يصعق الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ويكشف بكل شجاعة القائد العسكري "الخائن" لاسقاط مأرب والجوف وتسليمها على طبق من ذهب للحوثي

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