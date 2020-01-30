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صنعاء - ياسمين الخيامي - لو علم به الرئيس الراحل صالح لقام من قبره وتبراء من ابنه...بيان عـاجل وصادم لأحمد علي عبدالله صالح وماورد فيه صدم الجميع بشأن جبهة نهم

بعث العميد أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى الأخ الدكتور خالد يحيى علي معصار، عضو مجلس النواب، وإخوانه وكافة آل معصار في مديرية نهم محافظة صنعاء، في وفاة اللواء يحيى علي معصار الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والنضال والبذل في سبيل الو وأشاد أحمد علي عبدالله صالح بالأدوار الوطنية للفقيد اللواء يحيى معصار، من خلال المواقع التي تقلدها على مدى عقود في القوات المسلحة، والتي كان آخرها قائداً للواء (135) مشاة.

وعبَّر عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل..اللواء جواس يصعق الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ويكشف بكل شجاعة القائد العسكري "الخائن" لاسقاط مأرب والجوف وتسليمها على طبق من ذهب للحوثي عاجل:صواريخ وطائرات مسيرة حوثية تهاجم مطارات وقواعد عسكرية سعودية وقناة المسيرة تبث خبر عسكري مزلزل..ورد سعودي عاجل صعق عبد الملك الحوثي شخصيا ورد للتو..شيخ قبلي بارز يقهر عبد الملك الحوثي ويصدم ابو علي الحاكم ويقدم على عمل نادر اثلج صدور الجميع ( تعرف على الشيخ وعمله البطولي ) يحدث الآن.. معارك طاحنة في الجوف والحوثي يباغت الجميع بسلاح فتاك لكن المفاجأة كيف ردت قوات الشرعية ...شاهد الطرف حقق النصر الكاسح اقذر واجبن عمل في تاريخ اليمن ...الحوثيين يجبرون الزنابيل على التوقيع على ورق رسيمة تسمح بإعدامهم دون محاكمة والمتحوثيين يوافقون على هذا الامر المرعب Advertisements لو علم به الرئيس الراحل صالح لقام من قبره وتبراء من ابنه...بيان عـاجل وصادم لأحمد علي عبدالله صالح وماورد فيه صدم الجميع بشأن جبهة نهم لا السعودية ولا الامارات ولا هادي ولا الزبيدي ولا عبد الملك الحوثي ولا حتى الامم المتحدة او الدول العظمى..هذه هي الجهة الوحيدة التي ستشكل الحكومة اليمنية الجديدة عاجل وخطير جدا...ترحيل كل المغتربين اليمنيين من كافة المدن السعودية مع عائلاتهم وبمرسوم ملكي من الملك سلمان ...وامامهم مهلة شهر واحد فقط عاجل..الامور تنقلب راسا على عقب ،والعميد مجاهد العتيبي يصعق هادي والزبيدي ويوجه القوات السعودية بمغادرة الجنوب( صورة للقوات السعودية وهي تغادر عدن ) عاجل..الانتقالي يوجه ضربة ساحقة للرئيس هادي ويمنعه من العودة الى عدن ويتخذ قرار رسمي باعلان علي سالم البيض رئيسا للجنوب وهذا هو منصب عيدروس الزبيدي وردنا الان.. إعلان هام صادر عن وزير الدفاع وانتظره ابناء اليمن طويلا .. انطلاق معركة الحسم وردنا الان..الملك سلمان يقهر عبد الملك الحوثي بمرسوم ملكي بشأن الشيخ سلطان العرادة بعد تهديدات الحوثي باقتحام مارب واخضاعها لسيطرته ( صورة ) إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون. الرسالة صدمت الجميع فقد كشفت ان نجل صالح الاكبر لا يعنيه ما يحدث من قتال شرس في كل جبهات القتال وتحول من قائد عسكري كبير الى رجل علاقات عامة لا يهش ولا ينش ومهمته تكمن فقط في رسائل العزاء او استقبال اي وفد يصل الى ابو ظبي حيث يرفل بالنعيم هو وافراد عائلته .

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