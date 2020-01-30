 عباس يهدد نتنياهو بـ“كسر القواعد“والغاء التنسيق الأمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة خطية ”حادة“ إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد فيها بـ“كسر القواعد“ وإلغاء التنسيق الأمني مع تل أبيب.



وقالت القناة (12) العبرية، إن الرسالة التي تأتي على خلفية الغضب الفلسطيني حيال ”صفقة القرن“ المزعومة، سلمها وفد بقيادة وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إلى وزير المالية الإسرائيلية موشيه كحلون، لإيصالها إلى نتنياهو بعد عودته الخميس من موسكو.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية بشأن ما أوردته القناة الإسرائيلية. وكُتبت الرسالة باللغة العربية وبخط يد الرئيس عباس، حسب المصدر ذاته.

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وجاء في الرسالة أن السلطة الفلسطينية ترى في ”صفقة القرن“ تخليا أمريكيا وإسرائيليا عن اتفاق أوسلو، وأنها ستخبر الجامعة العربية بذلك، وفق القناة.

ونقلت عن عباس، بأن السلطة الفلسطينية لديها الحق في ”كسر القواعد“، وإلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة مع تل أبيب.

وقالت القناة، إن الرئيس الفلسطيني رفض الرد على مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما رفض رسالة شخصية بعث بها الأخير له عبر مستشاريه، دون تحديد تاريخ المكالمة أو الرسالة. وأضافت أن عباس، لوّح في رسالته لنتنياهو بدعوة الشعب الفلسطيني للخروج إلى الشوارع والبدء في احتجاجات سلمية ضد إسرائيل.

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية ”متصلة“ في صورة ”أرخبيل“ تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة مزعومة لإسرائيل.