مناقشة الاجراءات الخاصة بتنظيم السياحة الأجنبية بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 الخليج 365 - سيئون ناقش اجتماع اليوم بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري الاجراءات الخاصة بتنظيم السياحة الأجنبية في مديريات وادي حضرموت والصحراء .

Advertisements واستعرض الاجتماع الذي ضم مديرا عموم السياحة وفرع مصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت والصحراء علي السقاف والعقيد مساعد بن طالب وعدد من الجهات ذات الاختصاص الآلية الجديدة لتنظيم دخول وخروج السياح الأجانب في مناطق مديريات وادي حضرموت. وشدد الاجتماع على ضرورة التنسيق بين مكتب السياحة والجهات الأمنية والوكالات السياحية في الالتزام بتنفيذ الإجراءات والقوانين ، وكذا آلية دخول وخروج الأجانب. وأكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية على دعم القطاع السياحي بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية ، وفتح فرص عمل للشباب ، لافتا بأنه سيتم خلال الأيام القادمة تفعيل نظام الكتروني خاص بالفنادق لتسهيل العملية الرقابية . من جانبه أوضح مدير عام مكتب وزارة السياحة بالوادي علي محمد السقاف ان مناطق وادي حضرموت تشهد انتعاش الحركة السياحية المحلية والأجنبية نظرا لما يعيشه من استقرار نسبي في الجانب الأمني وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية ووجود المواقع الأثرية .

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