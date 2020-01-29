مدير عام سيئون يستقبل رئيس اللجنة المساندة للنظافة والبيئة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

استقبل مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري صباح اليوم بمكتبه بديوان الإدارة المحلية بمديرية سيئون علي عبدالقادر بارجاء رئيس اللجنة المساندة للنظافة والبيئة بمحافظة حضرموت.



وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية تفعيل عمل اللجنة المساندة للنظافة والبيئة بمديرية سيئون ومدى مساهمتها بتحسين البيئة بمشاركة مجتمعية وكذا الإطلاع على خطة سير جمع المخلفات المنزلية وتصريفها خارج الحي السكني .

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حيث بارك مدير عام مديرية سيئون كل خطوات اللجنة الرامية إلى تحسين مستوى النظافة والتوعية بمديرية سيئون في ظل الوضع الإستثنائي الصعب مؤكدا وقوف السلطة المحلية الدائم ومكاتبها التنفيذية بالمديرية جنبا الى جنب لما يسهم في الرقي بإنجاح عمل اللجنة ودعم كل الخطوات التي تنتشل الوضع البيئي العام بالمديرية في لمجابهة الأوبئة والأمراض.

ولفت مدير عام مديرية سيئون الى أهمية استهداف الحواضن التعليمية للأجيال منها المدارس التعليمية ورياض الاطفال لما لها من أدوار في نقل رسائل إيجابية وواعية للأسرة والمجتمع مهيبا برفع مستوى الخطاب الإعلامي والارشادي في وسائل الإعلام وخطب الجمعة والمحاضرات بما يحقق أهداف هذا الغرض البيئي النبيل.

واطلع اللقاء كذلك على التصورات الخاصة باحتفالات أسبوع البيئة والنظافة الوطني في الفترة من 13 – 20 فبراير 2020م والذي يعد احتفالا مركزيا بمحافظة حضرموت والذي ستشهده مدينة سيئون.

حضر اللقاء أبوبكر باذيب مدير الدائرة الفنية بصندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء وعمر سعدان خباه مدير وحدة النظافة بمديرية سيئون وعبدالرحمن حسان مدير العلاقات العامة للجنة المساندة للنظافة والبيئة.