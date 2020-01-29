أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

تركيا تبدأ إنزال جنودها بطرابلس بعد وصولهم على متن بارجتين عسكريتين الأربعاء 29 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/455172/ امين هيئة الإنتقالي يبحث سبل معالجة تسرب الزيوت في ميناء الاصطياد السمكي بعدن الأربعاء 29 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/455174/ ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الخميس الأربعاء 29 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/455182/ رئيس الوزراء : تعطيل العملية التعليمية لن يخدم أحد والمطالب يمكن التعامل معها الأربعاء 29 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/455184/ Advertisements القائم بأعمال محافظ عدن يتفقد أوضاع مديرية خور مكسر ويطلع على إحتياجاتها الأربعاء 29 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/455185/ وزير التخطيط يبحث مع الإتحاد الأوروبي البرامج والمشاريع التنموية المقدمة لليمن الأربعاء 29 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/455188/ عقب زيارة مارم للبرلمان .. نائب مصري يعلق على قرار إستقبال طائرات الجرحى اليمنيين الأربعاء 29 يناير 2020 الإرياني يرد علي البيان الذي أصدرته ملشيات الحوثي الأربعاء 29 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/455196/ نجاة مدير عام صيرة بعدن من محاولة اغتيال.. وهذا ما قاله! https://www.elyamnelaraby.com/455207/ عقب زيارة مارم للبرلمان .. نائب مصري يوجه رسائل هامة لليمنيين في الداخل والمجتمع الدولي https://www.elyamnelaraby.com/455187/ الخبجي يشيد بجهود الولايات المتحدة لحل الأزمة في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/455171/

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