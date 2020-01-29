'فيوشر تشايلد' تنظم معرضا لأطفال اليمن في كوالالمبور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365

نظمت منصة فيوشر تشايلد معرضا لصور أطفال اليمن الذي يأتي ضمن فعاليات بازار طاقة أمل ، حيث حمل المعرض مسمى " الأطفال .. مستقبل اليمن " والذي أستمر لمدة ثلاثة أيام 26 - 24 يناير 2020 م

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وصرحت المنصة بإن المعرض آتى لإرسال رسائل سلام للعالم أنّ الأطفال هم فرحة المجتمع ومستقبل الوطن المشرق، والأمل الباسم للوطن، مشيرةً أنّ الاهتمام بالطفل اليمني من أولويات المنصة لأنهم يمثلو نشأة وبراءة المجتمع، فمن حقهم الحصول على حقوقهم كاملة من: "التعليم، الصحة، عدم إدخالهم في سوق العمل وإبعادهم عن تأثيرات الحرب السلبية.

هذا واحتوي المعرض على 50 صورة وقطعة فنية فريدة تصف أطفال اليمن في مختلف مناطق الجمهورية لمصورين يمنيين وعرب.

حضر المعرض جموع غفيرة من الناس والأطفال الذين عبرو عن فرحتهم وسعادتهم بهذه الفعالية التي تتبنى جزء من آمالهم وتطلعاتهم في المستقبل.