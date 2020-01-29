التوقيع بمكتب الثقافة على كتاب (عادات المرأة الحضرمية وتقاليدها) للكاتبة ليلى غانم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

وقع بمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت صباح اليوم على كتاب "عادات المرأة الحضرمية وتقاليدها" المؤلفة ليلى عوض غانم.



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وفي حفل التوقيع القى المدير العام لمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت أ/خالد أحمد القحوم كلمة هنأ فيها الكاتبة غانم على هذا الإصدار الذي يختص بهذا الجانب المهم من التراث الحضرمي التليد الزاخر بالعادات والتقاليد الأصيلة .. مؤكدا دعم ومساندة مكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت لمثل هذه الإصدارت التي تؤثق لجزء من تاريخ وتراث حضرموت القديم والمعاصر .

والقت المؤلفة غانم كلمة استعرضت فيها المراحل التي سبقت عملية الطباعة شاكرة كل من قدم لها الدعم والمساندة ووقف الى جانبها حتى خرج الكتاب بهذه الحصيلة من العادات والتقاليد ، بتمويل كامل من صندوق التراث والتنمية الثقافية بحضرموت .

حضر التوقيع على الكتاب المدير العام لإذاعة المكلا أفراح محمد جمعة خان، وخالد غانم المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة، ومندوب مكتب وزارة الإعلام احمد سعيد هبير، ومدير إدارة الاعلام والنشر بمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت عبدالله مبارك باحارثة .