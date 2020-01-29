مليشيات الحوثي والإخوان تدفعان بتعزيزات عسكرية إلى أبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 الخليج 365 - أبين دفعت مليشيا الحوثي الإيرانية حليفة حزب الاخوان الخفية بتعزيزات عسكرية كبيرة، إلى محافظة البيضاء، وسط البلاد، تمهيداً لنقلها إلى مديرية مكيراس المحاذية لمحافظة أبين.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن تعزيزات عسكرية كبيرة تضم آليات قتالية وراجمات صواريخ كاتيوشا ومجاميع مسلحة، وصلت إلى محافظة البيضاء قادمة من محافظة ذمار. وأضافت إن التعزيزات متجهة إلى مديرية مكيراس المحاذية لمحافظة أبين جنوبي البلاد. في حين أكدت مصادر أخرى بأن مليشيا الحوثي نصبت منصتي كاتيوشا في أعلى قمة جبل "ُثرة" المطل على مديرية لودر بأبين.

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