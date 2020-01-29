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مصرع عدد من عناصر  مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة حبيل يحيى بينهم قائد ميداني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

مصرع عدد من عناصر  مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة حبيل يحيى بينهم قائد ميداني

متابعات_الخليج 365

لقي قيادي ميداني كبير تابع للمليشيات الحوثية مصرعة مع عدد من مرافقيه من عناصر المليشيات الحوثية في جبهة حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء، وسط مواجهات محتدمة اندلعت فجر اليوم الأربعاء.

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وقد اندلعت المواجهات عند الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس واستمرت حتى فجر اليوم، تمكنت فيها وحدات القوات الجنوبية من كتائب الشهيد العشوي، من صد وكسر هجوم واسع للمليشيات باتجاه مواقع الحَرّة و قَروض جنوبي بلدة حبيل يحيى.

وفي تصريح أدلى به المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع فؤاد قائد جباري وفقا ًلـ ” المركز الإعلامي لمحور الضالع“، أن القيادي الميداني لقي مصرعة خلال تلك المواجهات مع عدد من مرافقيه أثناء قيامهم بعملية هجومية، وظلت جثته مرمية في ميدان المعركة حتى وقت مغرب اليوم، لتتمكن المليشيات من سحبها تحت تغطية نارية مكثفة.

 

وقد تجددت المواجهات عند الساعة السادسة مساءً في نفس الجبهة، والتي أتت على إثر قيام المليشيات بشن قصف مدفعي مصحوب بتغطية نارية مكثفة بالسلاح المتوسط، تمكنت من خلاله سحب جثث قتلاها الذين سقطوا في مواجهات فجر اليوم.

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