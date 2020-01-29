الإخوان المسلمون يعتقلون صحفياً مؤتمرياً من الساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 الخليج 365 - المكـلا اعتقلت مليشيات حزب الإصلاح، فرع الإخوان المسلمين في اليمن، صحفياً مؤتمرياً، صباح اليوم الأربعاء، غربي مدينة تعز وسط البلاد.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مليشيات حزب الإصلاح اعتقلت الصحفي عبدالسلام القيسي، اليوم الأربعاء، في منطقة الحصب غرب مدينة تعز. ووفقاً للمصادر، اعتقلت مليشيات الإصلاح عبدالسلام القيسي المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام بعد أيام على عودته من الساحل الغربي. يشار إلى أن المليشيات الإصلاحية تواصل حملات اعتقالات صحفيين وناشطين ومواطنين عائدين من الساحل الغربي، ويتهمونهم بالعمل مع المقاومة الوطنية والعمالة للإمارات.

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