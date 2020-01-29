شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرب يفاجئ الجميع وينشر الوجع والألم ويجعل مواقع التواصل الاجتماعي تملأ الكون بالضجيج واللعنات !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/29 الساعة 10:49 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر المذيع الشهير محمد العرب مراسل قناتي العربية والحدث رسالة قتيل حوثي في حبهة الجوف. وكانت الرسالة التي نشرها مؤلمة ومحزنة لكيف تعامل مليشيا الحوثي مع عناصرهم. أقرأ أيضا : Advertisements اعلامي يمني شهير يفجر مفاجأة صادمة ويكشف عن خطأ فادح ارتكبة سلطان العرادة منذُ 5 أعوام , هو سبب ما يحدث وحدث في مأرب!! وجاء نص الرسالة كالتالي: إلى أبي وأني وأخواتي تعلمون أنه تم أخذي الجبهة عنوة من غير رضاي ولا رضاكم ووصولنا إلى منطقة وعرة في الجوف لنقاتل وهددونا بالقتل لو فكرنا بالهرب من الجبهة إذا رجعت سأخبركم بكل شيء وإن مت فسامحوني ابنكم محمد. وأثارت الرسالة التي نشرها العرب ضجيجاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتداولها الناشطون بشكل واسع وكبير.



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