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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل جديدة مخيفة عن أسرة كاملة مصابة بفيروس “كورونا” في هذه الدولة الخليجية!!

كشفت وزارة الصحة الإماراتية أن أسرة صينية كاملة ثبت إصابتها بفيروس ” كورونا ” دخلت إلى الدولة بتاريخ 16 من يناير الجاري.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن أعراض الإصابة بدأت تظهر على أفراد الأسرة في تاريخ 23 من الشهر نفسه، الأمر الذي دفعهم للذهاب إلى أقرب مركز صحي للفحص، ومن ثم اكتشاف الإصابة.

جديد اب برس :

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ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين الرند قوله أن الفيروس انتقل من الجدة إلى ابنتها وزوجها، وطفل يبلغ عمره 9 سنوات، وبدأت الأعراض تظهر عليهم بشكل واضح بعد عدة أيام من الإصابة.





وأكد أن الوزارة تستخدم أحدث تقنيات الفحص الحراري، في كافة منافذ الدولة، لاكتشاف الحالات المصابة، كما أنها عممت على كافة المراكز والهيئات الصحية في الدولة برفع درجة الاستعداد في كافة مراكزها ومستشفياتها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة وعدد الإصابات إلى 5974 حالة، مشيرةً أن 1239 منهم حالتهم خطيرة.

وفيروس كورونا الجديد بات يسمى بـ”فيروس ووهان” وينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان وسط الصين.