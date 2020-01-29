شكرا لقرائتكم خبر عن “الشاهين” العُماني: سلطنة عُمان لن تبيع فلسطين وكل ما يحدث بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نتنياهو فمن الجيد أن لا تقوم بفصل الشعب عن الحكومة لأننا في عمان وجود واحد حكومة وشعب لا يتجزأ

مؤيدين لكافة توجهات الحكومة الرشيدة والمقام السامي ووزارة الخارجية الموقرة

تمعن في الأحداث جيداً

عمان لن تبيع فلسطين

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