إليسا تهاجم حكام العرب بعد إعلان صفقة القرن وهذا ما قالته عن دم الملايين

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عدن - ياسمين التهامي - قال صفقة القرن رح تجيب السلام... على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن... شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل. البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام و حكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين

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