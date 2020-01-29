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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 29-01-2020? - آخر تحديث الاربعاء 29-1-2020? شاهد.. هل تذكرون الفنانة منى فاروق التي ظهرت بمقاطع فاضحة مع خالد يوسف ...لن تصدق ماحدث اليوم بينها وبين الفنان اليمني صلاح الأخفش في دبي " فيديو " ظهرت اليوم الفنانة منى فاروق برفقة شقيقتها وزوج شقيقتها في احد شوارع دبي وهم يستمعون الى أغنية الفنان اليمني صلاح الأخفش "ياليالي ياليالي " جديد اب برس : Advertisements لمشاهدة الفيديو اضغط هنا ستنتقل مباشرة الى حسابها الخاص على الانستجرام ثم اضغط على "الأستوري الخاص بها" https://instagram.com/mona_farouk_official?igshid=wwxh195p8rmx

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