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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : الفلكي الشوافي يكشف حدث وحاله جديده على السعوديه والشام واليمن ...تفاصيل كامله
أهم مؤشرات طقس_اليمن من الخميس 30 يناير 2020 لإسبوع قادم
جديد اب برس :
اليمن السعيد - متابعات اعلاميه #الفلكي_عدنان_الشوافي
أهم مؤشرات #طقس_اليمن من الخميس 30 يناير 2020 لإسبوع قادم، بناء على بيانات و خرائط الاقمار الصناعية ونماذج الطقس، وتوقعات انخفاض سطحي للضغط الجوي وحالة ماطرة على جنوب غرب السعودية و إستمرار النزول للمنخفصات على الشام مما يعيد توزيع حركة الكتل الهوائية في الجزيرة العربية و يحد ذلك من توغل المزيد من الكتل الهوائية الباردة على اليمن و يعزز نشاط تيارات الرياح الجنوبية و الغربية والتي تكون دافئة و رطبة نسبيا مما تعمل على تحسن ملحوظ لدرجة الحرارة الصغرى و زيادة كبيرة في الغطاء السحابي على معظم المناطق اليمنية، الا ان كثافة السحب لن تكون عالية بما فيه الكفاية لهطول أمطار غزيرة وعلى نطاق واسع، و على أقل تقدير متوقع أمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة الشدة على بعض الأجزاء من المناطق الساحلية و المرتفعات الجبلية والأحواض القريبة منها، وقد تنشط بعض الخلايا الغزيرة على شمال غرب اليمن لتاثرها النسبي بالحالة الماطرة على جنوب غرب السعودية، كما ننوه الصيادين من إرتفاع هبات الرياح و التي تسبب اضطراب أمواج البحر على باب المندب و السواحل الغربية خلال الأيام القادمة و خاصة من الإثنين والثلاثاء القادم، كما ندعو الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس.
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