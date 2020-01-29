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عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديث الان .. سعر صرف الريال اليمني يوصل إلى هذاء المستوى المخيف مقابل الدولار والسعودي في صنعاء و عدن..

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء مقابل الدولار والسعودي في صنعاء و عدن...

صنعاء

الدولار الأمريكي جديد اب برس : Advertisements شراء: 591

بيع 593 الريال السعودي شراء: 155

بيع 156 عدن الدولار الأمريكي شراء: 640

بيع 642 الريال السعودي شراء 170

بيع 172

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