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اخر تحديث الان .. سعر صرف الريال اليمني يوصل إلى هذاء المستوى المخيف مقابل الدولار والسعودي في صنعاء و عدن..

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عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديث الان .. سعر صرف الريال اليمني يوصل إلى هذاء المستوى المخيف مقابل الدولار والسعودي في صنعاء و عدن..

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء مقابل الدولار والسعودي في صنعاء و عدن...     


صنعاء  
الدولار الأمريكي 

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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شراء: 591 
بيع  593 

الريال السعودي 

شراء: 155 
بيع 156   

عدن    

الدولار الأمريكي 

شراء: 640 
بيع 642   

الريال السعودي 

شراء  170 
بيع 172

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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