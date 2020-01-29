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صنعاء - ياسمين الخيامي - لا السعودية ولا الامارات ولا هادي ولا الزبيدي ولا عبد الملك الحوثي ولا حتى الامم المتحدة او الدول العظمى..هذه هي الجهة الوحيدة التي ستشكل الحكومة اليمنية الجديدة

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