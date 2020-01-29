شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير جدا...ترحيل كل المغتربين اليمنيين من كافة المدن السعودية مع عائلاتهم وبمرسوم ملكي من الملك سلمان ...وامامهم مهلة شهر واحد فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا...ترحيل كل المغتربين اليمنيين من كافة المدن السعودية مع عائلاتهم وبمرسوم ملكي من الملك سلمان ...وامامهم مهلة شهر واحد فقط

اثارت العديد من المواقع الاخبارية الهلع في نفوس المغتربين اليمنيين بأن السعودية لم تعد بحاجة الى الوافدين الذين يعملون في مختلف المدن السعودية وخاصة المالة اليمنية .

والحقيقة ان الامر ليس كذلك ، وكل مافي الامر بحسب المصادر السعودية الرسمية ان السلطات السعودية قررت سعودة المجال الطبي وخاصة العيادات الخاصة وهذا لا يمس الغالبية الساحقة من اليمنيين وانما هو ضربة موجعة للمصريين الذين يعملون في هذا المجال .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس"، فإن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 3 /11 /1423هـ". وتمثّل القرار في "تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا، سعوديًّا، متخصصًا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفًا عليها، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: لا السعودية ولا الامارات ولا هادي ولا الزبيدي ولا عبد الملك الحوثي ولا حتى الامم المتحدة او الدول العظمى..هذه هي الجهة الوحيدة التي ستشكل الحكومة اليمنية الجديدة عاجل وخطير جدا...ترحيل كل المغتربين اليمنيين من كافة المدن السعودية مع عائلاتهم وبمرسوم ملكي من الملك سلمان ...وامامهم مهلة شهر واحد فقط عاجل..الامور تنقلب راسا على عقب ،والعميد مجاهد العتيبي يصعق هادي والزبيدي ويوجه القوات السعودية بمغادرة الجنوب( صورة للقوات السعودية وهي تغادر عدن ) عاجل..الانتقالي يوجه ضربة ساحقة للرئيس هادي ويمنعه من العودة الى عدن ويتخذ قرار رسمي باعلان علي سالم البيض رئيسا للجنوب وهذا هو منصب عيدروس الزبيدي Advertisements وردنا الان.. إعلان هام صادر عن وزير الدفاع وانتظره ابناء اليمن طويلا .. انطلاق معركة الحسم وردنا الان..الملك سلمان يقهر عبد الملك الحوثي بمرسوم ملكي بشأن الشيخ سلطان العرادة بعد تهديدات الحوثي باقتحام مارب واخضاعها لسيطرته ( صورة ) وأوضحت الوكالة أن قرار مجلس الوزراء جاء "بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (160/ 43) وتاريخ 16/ 9/ 1440هـ، ورقم (34/7) وتاريخ 12/ 4/ 1441هـ". ويعزز القرار الجديد الذي يندرج تحت خطة توطين الوظائف في البلاد، توجه السعودية إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من الدول العربية والأجنبية. وتستهدف الحكومة السعودية، ضمن خطتها الاقتصادية والتنموية للمستقبل "رؤية 2030" خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة، كما تخطط لخفض هذه النسبة إلى 9 في المائة، خلال 2020. وتفرض الحكومة على مخالفي قرارات التوطين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (5.33 ألف دولار أمريكي)، وتقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير جدا...ترحيل كل المغتربين اليمنيين من كافة المدن السعودية مع عائلاتهم وبمرسوم ملكي من الملك سلمان ...وامامهم مهلة شهر واحد فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.