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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الامور تنقلب راسا على عقب والعميد مجاهد العتيبي يصعق هادي والزبيدي ويوجه القوات السعودية بمغادرة الجنوب( صورة للقوات السعودية وهي تغادر عدن )

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