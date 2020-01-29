شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..الانتقالي يوجه ضربة ساحقة للرئيس هادي ويمنعه من العودة الى عدن ويتخذ قرار رسمي باعلان علي سالم البيض رئيسا للجنوب وهذا هو منصب عيدروس الزبيدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الانتقالي يوجه ضربة ساحقة للرئيس هادي ويمنعه من العودة الى عدن ويتخذ قرار رسمي باعلان علي سالم البيض رئيسا للجنوب وهذا هو منصب عيدروس الزبيدي

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