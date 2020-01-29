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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. إعلان هام صادر عن وزير الدفاع وانتظره ابناء اليمن طويلا .. انطلاق معركة الحسم

قام وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي زيارة تفقدية الى خطوط الامامية لجبهات القتال في نهم والجوف للاطلاع على مسار المعارك الذي يخوضها قوات الجيش اليمني ضد مليشيات الحوثي .

واعلن وزير الدفاع خلال زيارته خلال زيارته التي رافقه فيها قائد قوات التحالف في مأرب وعددا من قادة الجيش انطلاق معركة الحسم لاستعادة المواقع الذي خسرها الجيش في الجوف ونهم خلال الايام الماضية.

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وردنا الان.. إعلان هام صادر عن وزير الدفاع وانتظره ابناء اليمن طويلا .. انطلاق معركة الحسم

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وميدانيا اكدت مصادر عسكرية عن تمكن قوات الجيش الوطني من استعادة مفرق الجوف من سيطرة الحوثيين كما تكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وفي جبهة نهم لقي 19 من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم وإصابة آخرين خلال مواجهات عنيفة شهدتها الجبال المحاذية لجبال يام شمالي نهم تزامنا مع قصف مدفعي وغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات ومواقع للمليشيات.

الى ذلك أعلن قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن محمد الحبيشي عن عملية عسكرية خاطفة استعادت خلالها القوات الحكومية مناطق سيطرت عليها مليشيات الحوثي في الجوف.

وأشار إلى أن القوات الحكومية وبضربة خاطفة بسطت سيطرتها على مفرق الجوف وموقعي الصفراء وبراقش وسقوط ضحايا من الطرفين.

وأكد أن "المعارك في صرواح وهيلان مستمرة لكنها تراوح مكانها".

وتشهد جبهات القتال على امتداد طول جبهة نهم حتي الجوف معارك ضارية بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثيين.