فريق الخبراء: حددنا الشبكة الحوثية المتورطة بالاعتداءات الجنسية على المعتقلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال فريق الخبراء الدوليين، التابع للأمم المتحدة، إنه حدد شبكة الحوثيين المتورطة في قمع النساء اللاتي يعارضن المليشيا في صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

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وقال تقرير فريق الخبراء الأمميين النهائي السنوي بشأن اليمن، إن الفريق حدد شبكة الحوثيين المتورطة في قمع النساء اللاتي يعارضن الحوثيين، بما في ذلك من خلال استخدام العنف الجنسي.

وأوضح أن الشبكة برئاسة سلطان زابن، مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء.

وذكر التقرير أن الفريق وثّق الانتهاكات التي ارتكبتها "الزينبيات" الحوثيات، ويشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية.