نجاة مدير عام صيرة بعدن من محاولة اغتيال..  وهذا ما قاله!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

عدن - الخليج 365

نجا مدير عام مديرية صيرة بالعاصمة عدن، خالد سيدو من محاولة اغتيال تعرض لها مساء اليوم برصاص مسلحين مجهولين واسفرت عن إصابته.



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وقال خالد سيدو، في تصريح صحفي حصل (الخليج 365) على نسخة منه إن ثلاثة مسلحين يستقلون سيارة سنتافي لونها حمراء، ترجلوا من فوق السيارة وفتحوا نيران أسلحتهم عليه أثناء مروره مشيا على الأقدام بالقرب من مقبرة القطيع بمديرية صيرة.

وأضاف سيدو، أنه تعرض لإصابة بطلقة نارية برجله اليمنى وسقط على الأرض متأثرا بإصابته، فيما فر الجناة إلى جهة مجهولة، وأنه تم إسعافه إلى مستشفى بابل الخاص لتلقي العلاج.

أكد مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو، أنه سيستمر بمهامه على رأس قيادة السلطة المحلية بمديرية صيرة، وأن مثل هذه الأعمال الإجرامية الغادرة والجبانة لن تثنيه عن مواصلته مهامه في متابعة سير الأوضاع وتقديم الخدمات الأساسية لسكان مديرية صيرة.