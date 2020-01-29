وزير التخطيط يبحث مع الإتحاد الأوروبي البرامج والمشاريع التنموية المقدمة لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى بلادنا هانس جروندبرج، البرامج و المشاريع التنموية المقدمة من الاتحاد الاوروبي لبلادنا والجهود المبذولة لتعزيز صمود المجتمعات في التعافي الاقتصادي وتوفير سبل العيش.



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وبحسب وكالة سبا الرسمية، اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي حرص الحكومة الدائم في تحقيق السلام المستدام القائم على المرجعيات الاساسية الثلاث.

واشار الوزير العوج الى جهود الوزارة في استئناف و تسهيل تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التنموية في كافة محافظات الجمهورية اليمن و الذي ينجم عن قناعة كاملة عن نهج الحكومة في أهمية الوقوف بجانب الانسان اليمني وتحسين معيشته و إيصال الخدمات الأساسية له .. مشدداً على ضرورة ان تظل آلية تقديم الدعم والمساعدة الانسانية والتنموية من الشركاء الدوليين بمن فيهم الاتحاد الاوروبي عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي كما هو الحال حاليا بما يسهم في إيصال ذلك الدعم لجميع مناطق اليمن ولليمنيين عامة دون استثناء.

من جهته ثمن رئيس بعثة المفوضية الأوروبية جهود الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وماتقدمه من تسهيلات لمشاريع و برامج المانحين و المنظمات الدولية رغم التحديات المختلفة .. مشيداً بما تقوم به الحكومة حاليا من دعم تمويل استيراد السلع الأساسية عبر البنك المركزي في عدن و أثره في استتباب الوضع الاقتصادي وتحسين القوة الشرائية للمواطن عبر دفع مرتبات قطاعات القضاء و الصحة و المتقاعدين و غيرهم في كافة المحافظات دون استثناء .