عقب زيارة مارم للبرلمان .. نائب مصري يوجه رسائل هامة لليمنيين في الداخل والمجتمع الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

القاهرة - الخليج 365

وجه نائب في البرلمان المصري، اليوم الاربعاء، رسائل هامة لليمنيين في الداخل والمجتمع الدولي بشأن الأزمة اليمنية، وذلك بعد يوم من لقاء جمع السفير اليمني لدى القاهرة، الدكتور محمد مارم، برئيس واعضاء لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري حيث بحث معهم اخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في اليمن.



وقال وكيل أول لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري، أحمد فؤاد أباظة، في بيان له، "أناشد الشعب اليمني الشقيق بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية بالوقوف مع المؤسسات اليمنية لمواجهة المخاطر والتحديات والمؤمرات والأطماع الخارجية التى تهدف الى السيطرة على مقدرات الشعب اليمني" .. مطالباً في الوقت نفسه من المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن مساندة اليمن لمواجهة المليشيات المسلحة والإرهابية داخل اليمن .

وتحدث النائب أباظة عن إستقبال مصر خلال المرحلة المقبلة لطائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية .. مؤكداً أنه استمرار للمواقف التاريخية لمصر تجاه الأخوة الأشقاء فى اليمن .

وأشاد اباظة في بيان له بالدور الكبير الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأوضاع داخل اليمن، وقال "إن هذا الموقف يأتى في إطار استمرار دعم مصر المتواصل للشعب اليمنى الشقيق وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التى يعانى منها والمساهمة فى تحسين الظروف الإنسانية في اليمن الشقيق" .

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وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.

وكان سفير اليمن لدى القاهرة، قد استعرض مارم خلال زيارته إلى البرلمان المصري، الانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران والتي كان آخرها استهداف المصلين في مسجد الميل بمأرب وراح ضحيته اكثر من 111 مدنيا وعسكريا.

وأشار مارم الى استمرار رفض الميليشيات الانقلابية لتنفيذ الاتفاقات الدولية ومقررات الشرعية الدولية في الانسحاب من المدن وتسليم السلاح والانخراط في عملية سياسية وفقاً للمرجعيات المعتمدة وطنياً وإقليمياً ودولياً.. منوها بمواقف مصر المبدئية والثابتة الى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

كما أشاد بالتسهيلات التي تقدمها مصر لأبناء الجالية اليمنية.

من جانبه أكد رئيس لجنة الشون العربية بالبرلمان المصري المستشار احمد ارسلان على عمق العلاقات اليمنية المصرية وأهمية اليمن كعمق استراتيجي للامن العربي والذي يجعل من استقرارها مرتكزا أساسيا للاستقرار في المنطقة.