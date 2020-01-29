القائم بأعمال محافظ عدن يتفقد أوضاع مديرية خور مكسر ويطلع على إحتياجاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

عدن - الخليج 365

أطلع القائم بأعمال محافظ عدن - أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة - بدر معاون ، على أوضاع مديرية خور مكسر وإحتياجات المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية .

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وأستمع معاون - خلال زيارته لمديرية خور مكسر ، من مدير عام المديرية - رئيس المجلس المحلي - ناصر جبران الجعدني ، إلى شرح واف عن الوضع العام لمديرية خور مكسر وإحتياجاتها من المشاريع في مختلف المجالات والتحديات التي تواجهها ، بالإضافة إلى جهود قيادة السلطة المحلية في تنفيذ العديد من المشاريع وكذا المشاريع التي لا تزال طور التنفيذ والملامسة لإحتياجات المواطنين الأساسية في مختلف القطاعات .

وأكد معاون ، أن قيادة المحافظة ستعمل على تلبية احتياجات مديرية خور مكسر من مختلف المشاريع التنموية والبنية التحتية خاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق التي تمثل شريان الحياة ومعالجة الإشكاليات التي تواجه قيادة السلطة المحلية بالمديرية بإعتبار خور مكسر وجه محافظة عدن .. مثمناً دور قيادة المديرية في النهوض بمستوى الخدمات والعمل على تحسينها في توفير إحتياجات ومتطلبات أبناء مديرية خور مكسر رغم شحة الإمكانيات .

بدوره أشاد الجعدني ، بجهود معاون وبأهتمامه الكبير وحرصه الشديد على متابعة شؤون مديريات المحافظة وتلمس عن قرب إحتياجاتها من المشاريع التنموية والخدمات الأساسية والبنية التحتية والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الإمكانيات المتاحة والمتوفرة .

عقب ذلك تفقد معاون ، ومعه وكيل المحافظة خالد الجعيملاني ، ومدير عام المديرية ناصر الجعدني ، سير العمل في مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي وتركيب مضخة في حي المجدلة مع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في أحياء الأحمدي ، السعادة " المنازل الحجرية " ، السفارات ، وأكتوبر ، البالغ تكلفته 2 مليون ومائتا ألف دولار ، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي . وأستمع من القائمين إلى شرح عن نسبة إنجاز العمل في المشروع ، وكذا الصعوبات الذي يواجه في إستكمال تنفيذ المشروع وإنجازه بالشكل المطلوب .