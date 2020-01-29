رئيس الوزراء : تعطيل العملية التعليمية لن يخدم أحد والمطالب يمكن التعامل معها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 - وكالات

قال رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، أن تعطيل العملية التعليمية في العاصمة عدن، لن يخدم أحد وأن أي مطالب يمكن التعامل معها عبر القنوات الرسمية وحلها مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح الطلاب ومستقبلهم .



وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً لممثلي نقابات المعلمين ووزارة التربية والتعليم, على ضرورة انتظام واستمرار العملية التعليمية والتربوية ووضع مصلحة الطلاب وحقهم في التعليم فوق كل الاعتبارات في هذا المرحلة الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.

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ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورغم كل الصعوبات والتحديات الراهنة، تولي اهتماما كبيرا بمعالجة أوضاع المعلمين، وإعطاء أولوية لمطالبهم المشروعة وفق الإمكانيات المتاحة.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تضمن تلبية عدد من المطالب ومتابعتها من قبل ممثلي المعلمين والوزارة إضافة إلى تقديم رؤى ومقترحات لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية بشكل عام .. مشيرا الى التحديات والاعباء الاقتصادية والمالية الكبيرة الناجمة عن الحرب العبثية التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران وانعكاساتها على الموارد والميزانية العامة للدولة.

وناقش الاجتماع أوضاع المعلمين و مطالبهم ومقترحاتهم الخاصة بحقوق المعلمين والعملية التربوية بشكل عام، بما في ذلك التأكيد على استمرار العملية التعليمية في جميع المدارس بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والرؤى المشتركة لتحقيق هذه الغاية وإصلاح قطاع التعليم، باعتبار ذلك هدف أساسي لأحداث نقلة نوعية للمجتمع في مختلف الميادين.

بدورهم عبر ممثلو نقابات المعلمين، عن تقديرهم لاهتمام رئيس الوزراء بتطوير المنظومة التعليمية بكافة ادواتها والحرص على تحقيق هذه الرؤى .. مؤكدين ان النقابات حريصة على القيام بدورها في اطار تكامل الأهداف باستمرار العملية التعليمية وتجاوز أية إشكالات قائمة بالتنسيق مع الحكومة.