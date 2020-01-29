شكرا لمتابعة خبر عن عاجل دقت ساعة الصفر : تعزيزات سعودية ضخمة هي االاولى من نوعها منذ توليها القيادة في عدن تتجه نحو الساحل الغربي لتحرير مدينة الحديدة (صورة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل أكبر ضربة موجعة غير مسبوقة يتلقيها الحوثيين في ”نهم“ نفذها عنصران من الاستخبارات العسكرية (تطورات ساخنة) عاجل : جماعة الحوثي تكشف عن شرط وحيد لاطلاق سراح شقيق الرئيس هادي والصبيحي ورجب وقحطان بعد طوال الانتظار ..مجتهد يفاجئ الجميع في فيديو مزلزل وينشر ه من داخل القصر الملكي يُبين لحضة مقتل اللواء الفغم ومن كان الشخص المستهدف من عملية الاغتيال ودور محمد بن سلمان في ذلك (تفاصيل عاجله) هل تعرفون.. المتجنس الإماراتي وسيم يوسف هاذا هو شاهدو كيف يغني ويرقص الراب..( تفاصيل + فيديو)

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