وردنا الآن : الجيش الوطني ينتصر ..الله اكبر ..قائد عسكري يؤكد سحق وطرد مليشيا الحوثي في براقش والصفراء وتكبيدهم خسائر فاذحة

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عدن - ياسمين التهامي - اكد قائد عسكري ميداني ان قوات الجيش اليمني قبل قليل نفذت عملية خاطفة استعادت من خلالها مديريتي براقش والصفراء في تخوم الجوف ومأرب.ِ وقالت مصادر ميدانية ان قوات الجيش اليمني شنت منذ الساعة الثانية بعد ظهر اليوم حتي المغرب انتهت بالسيطرة على براقش والصفراء وتكبيد مليشيات الحوثيين خسائر فادحة. وتدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثيين معارك عنيفة سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.



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