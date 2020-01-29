شكرا لقرائتكم خبر عن السياسي والكاتب محمد جميح ,يفجر مفاجأة ,وبصعق الحوثي ,كاشفا هول ما حدث لمليشيا الحوثي في جبهة نهم خلال الأيام الماضية ,وكيف يتم دبلجة لقطات بعينها سيتحدث عنها يحيى سريع؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/29 الساعة 08:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف السياسي والكاتب محمد جميح هول ما حدث لمليشيا الحوثي في جبهة نهم خلال الأيام الماضية وكيف يتم منتجة المشاهد.

وقال "فداحة الخسائر البشرية التي مني بها الحوثي في نهم،منعت المليشيا ناشطيها من الحديث عن المعركة، ليتسنى لقناة المسيرة دبلجة لقطات بعينها سيتحدث عنها يحيى سريع.

وأضاف "لكي يخفف الكهنة من وقع الكارثة، يعكف-حالياً-مخرجون متميزون في استوديوهات الضاحية الجنوبية لبيروت، بمشاركة فنيين من قناة المسيرة على إعداد لقطات ممنتجة، تم فيها دبلجة عدد كبير من اللقطات لمقاتلين وقتلى وأسلحة ومعارك سابقة، ليسعفوا الناطق باسم مليشيات الحوثي يحيى سريع في مؤتمره الصحافي الذي سيعرض فيه نتائج "غزوة نهم".

