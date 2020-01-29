الخبجي يشيد بجهود الولايات المتحدة لحل الأزمة في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اشاد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الدكتور، ناصر الخبجي، بجهود الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة في اليمن وجهودها الداعمة لتنفيذ إتفاق الرياض .



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل،

وخلال اللقاء، وأطلع الدكتور الخبجي السفير هنزل على الجهود التي ترعاها المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، مؤكداً حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذ الاتفاق، وأن توجيهات رئيس المجلس تقضي بضرورة التعاون الكامل مع جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاق، والعمل المتفاني في إطار اللجان المشتركة على المستويين الثاني والثالث في كلٍ من الرياض وعدن.

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وأشار إلى المصفوفة التنفيذية التي تم توقيعها مؤخراً لتنفيذ البنود المتعلقة بانسحاب القوات العسكرية التي وصلت إلى شبوه وأبين خلال وبعد أغسطس وتجميع الأسلحة وتعيين محافظ ومدير أمن عدن، مشيراً إلى أن الانتقالي التزم بتنفيذ ما عليه من الالتزامات ذات الصلة، وينتظر إيفاء الحكومة الشرعية بما يقع عليها من التزامات في تنفيذ عمليات الانسحاب من أبين وشبوه وتعيين محافظ ومدير أمن عدن.

وأكد الدكتور الخبجي الدكتور الخبجي الذي يرأس وحدة شؤون المفاوضات، وفريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، على أن ما تعيشه محافظات شبوه وأبين ووادي حضرموت من تردي في الأوضاع الأمنية يستدعي العمل على إعادة النخبة الشبوانية والحزام الأمني في أبين وتدعيم النخبة الحضرمية لاستلام وادي حضرموت وتأمينه من الجماعات الإرهابية وتحقيق التكامل الأمني.

وأطلع د. الخبجي سعادة السفير هنزل على الأوضاع المعيشية المتردية التي يواجهها أبناء المحافظات المحررة في ظل تقاعس وإهمال الحكومة الشرعية إزاء ذلك، داعياً إلى بذل المزيد من الضغوط على الحكومة للاضطلاع بدورها في توفير الخدمات والرواتب وتخفيف الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهل المواطنين.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود لتوحيد الجبهة الداخلية لمجابهة الخطر الذي يشكله الحوثي والمشروع الإيراني على اليمن والمنطقة بشكل عام، مطلعا السفير الأمريكي على ما يجترحه أبناء الجنوب في مختلف جبهات التصدي للحوثي في لحج والضالع ويافع ومكيراس، والانتصارات التي تحققها قوات الانتقالي في كافة الجبهات الواقعة تحت سيطرة قوات الانتقالي.

وأشاد بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز جبهات التصدي للحوثي، ودعم الاقتصاد الوطني ومشاربع التنمية في المحافظات المحررة في كافة المجالات.

من جانبه أكد السفير الأمريكي كريستوفر هنزل على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، وأشاد بتعاون المجلس الانتقالي الجنوبي في هذا الشأن، والروح الإيجابية التي يتحلى بها الانتقالي وإصراره وعزيمته على تنفيذ الاتفاق.