نيمر يناقش السبل الكفيلة بالتسريع في إجراءات تنفيذ المشاريع المائية في الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

ناقش وكيل محافظة المهرة المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، مع مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان السبل الكفيلة بالتسريع في إجراءات تنفيذ مشروع كهرباء حقل منطقة فوري بمديرية الغيضة قبل الصيف.

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وتطرق اللقاء، إلى مناقشة مشروع آبار منطقة ضبوت لتغطية احتياجات المواطنين المستفيدين من المشروع بالمياه ، وكذا الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المائية بالمديرية وأهمية التوسع في مشاريع المياه بما يغطي احتياجات أبناء مديرية الغيضة من المياه النقية.

وأكد الوكيل العبودي، حرص قيادة السلطة المحلية على تغطية كافة مديريات المحافظة بالمشاريع المائية والتوسع فيها ، مبدياً أستعداد السلطة المحلية بالمحافظة في حل كافة القضايا والمواضيع المتصلة بالوضع المائي بالمحافظة واحتياجاتها من المشاريع.

من جانبه، أشاد مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان بالجهود الجادة والمثمرة من قبل قيادة السلطة المحلية وحرصها على تطوير المنظومة المائية بمديريات المحافظة بما فيها مديرية العاصمة الغيضة.