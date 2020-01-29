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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل أول المهرة يلتقي وفد من منظمة الغذاء العالمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365 - المهرة
التقى وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري اليوم ، بمكتبه ، وفد من منظمة الغذاء العالمي وذلك لمناقشة الصعوبات التي يواجـه الوفد بالمحافظة وآلية التوزيع للمواد الغذائية للمستهدفين.
واستعرض اللقاء، الصعوبات التي تواجه المنظمة في عملية التوزيع وآلية الصرف للمستفيدين و العديد من القضايا المتعلقة بالنشاط التي تقوم بها المنظمة ووضع المعالجات والحلول للازمة لحلها.
واشار بن عويض، الى الجهود المبذولة التي تقوم بها منظمة الغذاء العالمي في خدمة المواطنين وخاصة بعدما تعرضت له المحافظة من اعاصير من العام المنصرم ، مشدداً على ضرورة التركيز وتجنب المواد التالفة واستبدالها بمواد نظيفة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين المستفيدين.
وأكد الوكيل الأول على دعم السلطة المحلية لمثل هذي الاعمال الإنسانية التي تخدم المحتاجين والمتضررين والفئات المستضعفه.
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