العوج يؤكد على أهمية دعم تفعيل السياسة النقدية عبر البنك المركزي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 - وكالات

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، نجيب العوج، على ضرورة دعم تفعيل السياسة النقدية عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن .

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جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاربعاء، في العاصمة الاردنية عمّان، مع سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا مايكل ارون، لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الأهداف المشتركة.

وناقش الوزير العوج مع السفير البريطاني، مستجدات الوضع الاقتصادي والانساني وجهود الحكومة بالشراكة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في دعم سبل استقرار العملة وتقديم الخدمات الأساسية.

و اشار وزير التخطيط الى توجه الحكومة الدائم في دعم عمليات بناء السلام و أهمية دور المجتمع الدولي في دعم سيادة القانون و استعادة الدولة .

من جهته ثمن السفير البريطاني جهود الحكومة اليمنية في استقرار الوضع الاقتصادي..مبدياً استعداده العمل المشترك لدعم عملية التعافي الاقتصادي و إعادة الاعمار في اليمن