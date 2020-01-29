بالفيديو.. "كشك" يتحدث لأول مرة عن الشهيد "الحمدي" وظروف مقتله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الشحات غريب

تحدث محمد كشك عبر برنامج فجر مصر عن أسطورة يمنية ربما يطول الزمن أن يأتي بمثله في اليمن، فقد اتق عليه القريب والبعيد، العدو والحبيب.



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وقال كشك برنامج المذاع على قناة الفجر المصرية، والذي تحدث فيه عن السياسي والقائد العسكري اليمني إبراهيم الحمدي، والذي كان رئيس الجمهورية العربية اليمنية من 13 يونيو 1974 حتى 11 أكتوبر 1977 عندما اغتيل هو وأخوه عبد الله في ظروف غامضة.

وأضاف كشك بأن الحمدي رجل جمع بين القوة القضائية التي استمدها من والدة والقوة العسكرية التي تمكنه من ردع أي جبان، مؤكداً بأن الحمدي مثال جيد داخل كل بيت يمني