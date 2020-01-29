إخواني منشق "لليمن العربي": مليشيا الحوثي هددت حميد الأحمر واستهدف شركته بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

كشف قيادي إخواني منشق في اتصال هاتفي أجراه معه محرر "الخليج 365"، أن جماعة الحوثي الإنقلابية ، دعمت عناصر من خارج محافظة حضرموت لاستهداف مقر شركة سبأفون بديس المكلا، لإرسال رسالة الى مالكها الشيخ حميد الأحمر.



وأكد القيادي المنشق - الذي طلب عدم ذكر هويته وأكد على السرية التامة - أن هذه المعلومات الخطيرة وردته من قيادات تعتزم ترك العمل مع الجماعة التي باتت محل سخط الجميع، مهددا بفضح كثير من المخططات التي تسعى الجماعة إلى تنفيذها لتصفية حسابات مع شخصيات بارزة من عائلة الأحمر، وقيادات أخرى في حكومة الرئيس هادي.

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وقال القيادي المنشق إن الجماعة ليس في استطاعتها الوصول إلى حميد الأحمر، لتكرار نفس السيناريو الذي حصل مع اخيه الشيخ صادق، لكن في استطاعتها إرباك عمل وأداء شركاته الاستثمارية في المناطق الغير خاضعة لسيطرتهم.

ولفت القيادي المنشق إلى أن هذه التطورات الإرهابية لا تهدد شركات المراد تصفية الحسابات معهم فقط، بل إنها تهدد أمن واستقرار المناطق التي توجد فيها الشركات.

واضاف القيادي المنشق، أنه من الغباء بعد هذه المحاولة الإرهابية أن لا يتم توفير حراسات أمنية ذات كفاءة عالية، وثبيت كاميرات مراقبات على مداخل ومخارج الشركة، لا سيما أن إيرادات سبأفون تصدرت القائمة اليمنية قبل 2011.