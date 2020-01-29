محور الضبة بحضرموت يقوم بحملة تبرع بالدم لصالح مستشفئ الشحر العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

في لفته انسانية نفذها قيادة وضباط وجنود المحور الاول( الضبة) حملة تبرع بالدم لصالح بنك الدم بمستشفئ الشحرالعام.



وكان في أستقبالهم مدير المستشفئ الدكتور عمر الصبان والطاقم المرافق له وتأتي هذا الحمله ضمن البرنامج السنوي للمحور.

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وقد شارك في الحملة 50 ضابط وصف ضابط وجنود المحور وقد لقت على هذه الحمله والفتة الانسانية استحسان واعجاب ادارة المستشفى والعاملين فيها والمواطنين الذين افتخروا بهذه الحملة فالمواطن هو الرجل الامن الاول في هذا الوطن.

حيث عبر الصرح المحتذئ به الدكتور عمر الصبان مدير المستشفى عن شكرة وامتنانة لقيادة وضباط وصف ضباط وجنود محور الضبة عن الخدمات الوطنية والانسانية والجهود المبذوله التي يقومون بها لتنعم حضرموت بكل الامن والامان .

ياتي هذا الانجاز من ضمن الإنجازات والتضحيات التي حققها ابطال محور الضبة في حفظ الامن بساحل حضرموت وضبط العناصر الارهابية والمواد الممنوعه بكل اطيافها.