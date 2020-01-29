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انتشال جثة تحللت ملامحها من بئر مهجور بمنطقة بور بوادي حضرموت

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

انتشال جثة تحللت ملامحها من بئر مهجور بمنطقة بور بوادي حضرموت

الخليج 365 - سيئون

انتشل أهالي منطقة بور بمديرية سيئون صباح اليوم جثة وجدت مرمية في إحدى آبار المياة بالمنطقة؛ ولم يتم التحقق ومعرفة من هوية صاحب الجثة إلى الآن بسبب تحللها و تغير ملامحها.

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وقد تم انتشال الجثة بجهد ذاتي من قبل الأهالي بالمنطقة بحضور عاقل الحارة الشيخ خالد جعفر باجري وعضو المجلس المحلي بالمنطقة الاخ سالم عبد بن مساعد ، بعد تواصلهم مع الجهات المعنية من البحث الجنائي والجهات في الصحة وغيرها.

 

الجدير بالذكر أن أحد أبناء المنطقة فقد يوم الثلاثاء ما قبل الماضي الموافق 21 يناير الحالي ولم يتم العثور عليه حتى الآن .

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