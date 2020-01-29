عكاظ: تفشي عمليات الاغتيال لقيادات حوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

كشف مصدر خاص عن انتشار عمليات اغتيال لقيادات حوثية في صنعاء ومحافظتي إب وذمار، وآخرها أمس الأول في منطقة الخفجي بصنعاء حيث قُتل مشرف حوثي وسط تعتيم كبير من المليشيا التي تخفي وجود تحركات ضدها.



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وقال المصدر إن هناك عمليات ينفذها مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية إذ يتم قنص مشرفي المليشيا والاختفاء فوراً، لافتاً إلى أن هذه العمليات وضعت المليشيا في حالة طوارئ، خصوصاً في ظل تصاعد العمليات العسكرية في صنعاء، والضالع، وتعز والجوف والبيضاء.

وأشار إلى أن هناك حالة انتقام تتصاعد في أوساط القبائل التي ضحت المليشيا بأبنائها، ولم يستبعد المصدر أن يكون منفذو العمليات لهم علاقة بتلك الأسر الغاضبة والتي بعضها فقدت عائلها الوحيد.

من جهة أخرى، وجهت المليشيات الحوثية في محافظة ذمار خلال اليومين الماضيين دعوة لقبائل المحافظة لمدها بـ(100) مقاتل من كل شيخ، إضافة إلى جمع التبرعات المادية والعينية من المواطنين من مختلف مديريات المحافظة.