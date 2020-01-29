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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الملك سلمان شخصيا يباغت الجميع ويقهر المرشد الايراني وعبد الملك الحوثي برسالة عاجلة وخطيرة قلبت الامور راسا على عقب ( نص الرسالة )

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