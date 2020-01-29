اعتقلت شرطة عدن وقوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، عشرات العمال في مخابز العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية الإضراب الذي دشنوه قبل أيام.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن العشرات من عمال المخابز تعرضوا للاعتقال من قبل شرطة عدن وقوات الحزام الأمني التابع للانتقالي الجنوبي.



وبحسب المصادر فهذه هي المرة الأولى التي يتم اعتقال عشرات العمال في المخابز، في وقت متزامن مع أزمة خبز كبيرة في العاصمة المؤقتة.



وشهدت العاصمة المؤقتة على مدى أيام أزمة خبز خانقة بعد لجوء ملاك المخابز للإضراب نتيجة ارتفاع اسعار الوقود والمشتقات النفطية بالمدينة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة اعتقالات واسعة لعمال المخابز في عدن على خلفية الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.