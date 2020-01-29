شكرا لبحثكم عن خبر رسميا .. سلطان عمان لم يعد صاحب الجلالة المعظم والسبب غريب ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق أمراً بإلغاء جميع الألقاب التي ترتبط باسمه مثل "السلطان المعظم، وجلالته" واعتماد مسمى سلطان عمان فقط في المخاطبات والمحادثات الرسمية.

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ووُجه التعميم إلى وزراء السلطنة ومستشاريها وجاء فيه "يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان".

وتولى السلطان هيثم بن طارق مسؤولية الحكم خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية في الحادي عشر من يناير الجاري.