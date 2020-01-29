شكرا لبحثكم عن خبر رسميا .. سلطان عمان لم يعد صاحب الجلالة المعظم والسبب غريب ؟ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق أمراً بإلغاء جميع الألقاب التي ترتبط باسمه مثل "السلطان المعظم، وجلالته" واعتماد مسمى سلطان عمان فقط في المخاطبات والمحادثات الرسمية.
ووُجه التعميم إلى وزراء السلطنة ومستشاريها وجاء فيه "يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان".
وتولى السلطان هيثم بن طارق مسؤولية الحكم خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية في الحادي عشر من يناير الجاري.
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